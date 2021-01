UEFA Youth League, la data dei sorteggi

Domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 12:00 il sorteggio della UEFA Youth League 2020-2021.

Dopo una lunga attesa, finalmente il momento è arrivato: domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 12:00 verrà effettuato il sorteggio della UEFA Youth League 2020-2021. L’Under-19 di mister Leonardo Menichini è stata inserita in quarto gruppo del ‘UEFA Champions League path’, insieme a Borussia Moenchengladbach, Barcellona, Liverpool, Olympique Marsiglia, Lokomotiv Mosca, Dynamo Kiev e Ferencvaros. Il calendario verrà invece stilato il prossimo 5 febbraio. I trentaduesimi di finale si disputeranno tra il 2 ed il 3 marzo poi via via gli altri turni fino alla finale in programma il 20 maggio 2021 allo Stadio Colovray di Nyon.

