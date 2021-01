Atalanta-Lazio, Immobile sostituisce Hoedt e firma la presenza numero 200 con l’aquila sul petto

A più frangenti, l’ultimo a Tiki Taka qualche giorno fa, ha giurato amore eterno alla Lazio. Ciro Immobile, il secondo bomber della storia biancoceleste (ad una manciata di gol da Silvio Piola) continua, partita dopo partita, ad aggiornare le proprie statistiche, sempre più impressionanti. L’ultima dato da aggiornare in ordine di tempo riguarda le presenze del bomber campano con la maglia biancoceleste che con l’ingesso in campo di pochi secondi fa al posto di Hoedt ha raggiunto quota 200 partite con l’aquila sul petto. Una cifra tonda ed importante per Ciro che con la Lazio può già vantare il bottino di 143 reti e 37 assist.

