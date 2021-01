CdS | Lazio, Inzaghi a caccia del poker

Alle 17.45 al Gewiss Stadium la Lazio affronterà l’Atalanta nell’impegno valevole per i quarti di Coppa Italia e domenica di nuovo la banda Inzaghi se la vedrà con i bergamaschi, sempre in trasferta. Una settimana quindi intesa per il tecnico laziale che, come riporta il Corriere dello Sport, cerca l’ingresso per la quarta volta in cinque anni alle semifinali di Tim Cup. Per il tecnico laziale infatti è la quinta partecipazione alla competizione da quando è sulla panchina biancoceleste: per tre volte ha raggiunto le semifinali e in due occasioni ha guadagnato la finale dell’Olimpico.

