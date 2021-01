CONFERENZA FARRIS | “Peccato perché gli episodi hanno detto Atalanta, ora testa a domenica”

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta, mister Farris, intervenuto in conferenza stampa ha commentato così la gara della Lazio:

“Ovviamente non siamo soddisfatti del risultato. Sapevamo che era un campo difficile. Avevamo preparato la partita sull’intensità e sulla concentrazione. L’abbiamo ribaltata ma oggi non siamo stati lucidissimi nella gestione dei momenti importanti. Nel momento veramente topico della partita, quando passi in superiorità numerica non devi assolutamente prendere gol in quelle circostanze. Poi la squadra ha fatto quello che avevamo in mente di fare. Era logico che si sarebbero chiusi. Abbiamo avuto pazienza, creando anche qualche occasione. Peccato perché andare ai supplementari ci avrebbe probabilmente favorito. Sono sempre state belle partite, abbiamo anche vinto una coppa con loro. Stiamo parlando sempre di una stagione positiva, ma stasera gli episodi hanno detto Atalanta.

Forse la nostra sfortuna è stata la concomitanza di casi covid con molti infortuni dove siamo stati costretti giocatori impiegati in Champions. Se lì siamo andati avanti brillantemente in campionato abbiamo un po’ pagato. Stasera Muriqi aldilà del gol ha giocato bene. Ci può dare sicuramente una mano, vedremo per domenica chi recupererà. Saremo pronti ad affrontarli di nuovo”.

