COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Acerbi all’intervallo: “Non si può subire gol tre minuti dopo il vantaggio. Dobbiamo essere più cattivi”

Al intervallo del match di Coppa Italia tra Atalanta, ai microfoni di RaiSport, ha parlato Francesco Acerbi: : “Abbiamo iniziato non benissimo, abbiamo subito un gol, abbiamo meritato il 2-1, abbiamo giocato e siamo stati aggressivi. Dopo il vantaggio non si può subire un gol dopo appena tre minuti dopo. Questo significa che serve essere più cattivi contro una squadra che non molla mai e appena cali ti fanno male”.

