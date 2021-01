COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Djimsiti: “Partita difficile da vincere, ma abbiamo mostrato carattere”

Terminata la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, il difensore nerazzurro Djimsiti ha parlato ai microfoni di Rai2 per commentare la vittoria ottenuta contro i biancocelesti, e il conseguente passaggio alle semifinali.

Queste le sue parole: “Partita particolare, una calcio offensivo da parte di tutte e due le squadre. Due anni fa partite del genere non le avremmo vinte, il carattere dell’Atalanta questa sera è venuto fuori, non molliamo mai. Il mister ci chiede sempre di buttarci dentro per creare occasioni da rete, Romero che fa due assist di fila ne è la dimostrazione.”

