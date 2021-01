COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Escalante: “C’è delusione, ma lavoriamo da subito per la sfida di domenica”

Al termine della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante è intervenuto ai microfoni di RaiSport e Lazio Style Radio per commentare la sconfitta subito contro i nerazzurri.

Queste le sue parole:

“C’è delusione per il risultato ottenuto pensiamo subito alla sfida di domenica che sarà molto importante. Ogni sfida è diversa dalle altre, nella prossima dovremmo giocare con maggiore intensità per ottenere la vittoria che vogliamo a tutti i costi. Gli episodi hanno caratterizzato la gara, i nostri errori sono stati fatali per la sconfitta. Lavoreremo da subito per migliorare e fare meglio domenica.

Sappiamo che con loro è sempre una partita difficile. Siamo orgogliosi perché abbiamo giocato bene, abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna ma dobbiamo preparare la partita per domenica.

sappiamo come giocano loro e dobbiamo prepararla così, avremo quattro giorni per farlo e saremo pronti.

Musacchio? È sempre bello avere argentini in squadra, siamo veramente contenti del suo arrivo e aspettiamo che sarà pronto per giocare. Derby Boca-River con lui? Sono abituato a queste cose ma lui è argentino, andrà tutto bene.

Non ho potuto parlare troppo con i miei compagni ma sicuramente brucia. Dobbiamo superarla e preparare la gara di domenica.

Sappiamo che dobbiamo vincere, ne abbiamo vinte tre di fila e dobbiamo lavorare per vincere anche quella”.

