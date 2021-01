COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Farris: “Dispiaciuti per l’occasione persa, una grande squadra deve subito pensare alla prossima”

Al termine della gara tra Atalanta e Lazio valida per i quarti di finale di Coppa Italia, l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi non ha parlato a causa della perdita di voce, è intervenuto per questo il mister Farris ai microfoni di Rai 2 e Lazio Style Radio. Il vice-allenatore ha commentato così la sconfitta subita contro l’Atalanta.

Queste le sue parole:

“Siamo dispiaciuti per il risultato ottenuto, non siamo stati bravi nella gestione dei momenti più importanti anche se la partita è stata svolta bene. Una volta raggiunta la superiorità numerica avremmo dovuto allargare il giro maggiormente come abbiamo fatto nel finale, anche s l’Atalanta si è arroccata molto per non subire goal. Dispiace aver perso questa occasione, ma dagli errori si impara siamo già proiettati alla sfida di domenica. Abbiamo iniziato male in campionato per via di infortuni e defezioni, poi abbiamo proseguito con un bel filotto. Volevamo notare questa Coppa Italia, ma penso che una grade squadra dopo una sconfitta deve pensare subito alla prossima partita.

Dispiace però dobbiamo ripartire dalla prestazione, probabilmente una delle migliori qui a Bergamo. Gestito bene il primo tempo fino al 2-1. Siamo mancati di concentrazione nei momenti topici della gara, anche dopo la superiorità numerica. Non bisognava assolutamente prendere il 3-2, poi qualche occasione c’è stata ma non siamo riusciti quantomeno a raggiungere i supplementari. È ovvio che non siamo contenti ma la prestazione ci dà serenità perché domenica saremo di nuovo qui a giocarcela. I ragazzi hanno avuto anche molta pazienza, l’idea era quella di aprirli, anche con l’inserimento di Lulic, con Lazzari e Correa con dentro saltatori importanti. Ci voleva la pazienza che abbiamo avuto ma non abbiamo trovato lo spunto giusto. Non è facile quando l’altra squadra si schiaccia tutta dentro l’area.

Sicuramente servirà tanta determinazione. La prima cosa che dobbiamo fare è vedere chi recupererà dei nostri. Qualcosa cambieremo, ma ne abbiamo giocate tante contro l’Atalanta. Sul piano fisico li puoi mettere in difficoltà, abbiamo anche la possibilità di inserire qualcosa di fresco e ce la giocheremo anche domenica.

Con loro devi rimanere attaccato alla partita sempre, indipendentemente dal risultato momentaneo. Sono sempre state partite combattute, la squadra è rimasta lucida reggendo nel momento difficile. Come ho detto prima ci è mancata determinazione e lucidità nei momenti clou della gara.

In campionato veniamo da un trend positivo, prenderemo qualche spunto da questa partita. Dobbiamo recuperare un po’ di energie, sabato verremo qui e domenica saremo pronti a giocarcela”.

