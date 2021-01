COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Gasperini: “Gara bellissima, la Lazio ha molte qualità tecniche. Siamo felici per il passaggio del turno”

Terminata la sfida tra Atalanta e Lazio,valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico della Dea Giampiero Gasperini, ha commentato ai microfoni di RaiSport la vittoria ottenuta contro i biancocelesti e il conseguente passaggio alle semifinali.

Queste le sua parole: “Gara avvincente e bellissima per certi aspetti, siamo partiti bene trovando il vantaggio poi abbiamo iniziato a giocare male con la Lazio che ci ha ribaltato. La superiorità numerica è stata letale per noi, visto che i minuti finali sono stati una vera e propria esercitazione difensiva. Arrivare alle semifinali di Coppa Italia ci rende molto orgogliosi per il percorso che stiamo portando avanti, non era facile per questo siamo molto soddisfatti.

La mentalità e la struttura delle due squadre rimane la stessa anche per il campionato, quando Lazio e Atalanta si afforzato ci sono partite sempre ricche di goal. Domenica arriviamo carichi dopo la vittoria ottenuta stasera. Temevamo questa gara, la Lazio è una squadra diffide da affrontare, averla vinta in 90 minuti in inferiorità numerica di sicuro ha generato un dispendio spreco di energie, ma le recupereremo sicuramente per la prossima sfida. Volevamo sfruttare la velocità di Muriel negli spazi, ma ogni qual volta recuperavamo palla la buttavamo via poi troppo spesso. Freuler e De Roon sono due giocatori preziosi ed apprezzati per noi, conosciamo tutti il loro valore anche se oggi qualsiasi mio calciatore in campo ha svolto una grande prestazione. LE qualità tecniche e fisiche della Lazio sono notevoli, qualsiasi giocatore è pericoloso e la rete di Acerbi lo dimostra, stanno migliorando molto sotto questo punto di vista.”

Sull’episodio di Bastos nella finale di due anni ha aggiunto: “Ricordo bene l’episodio della mano di Bastos in area, in quell’occasione anche l’angolano sarebbe stato espulso. Quella di oggi è un’atra partita, l’episodio dell’espulsione a nostro sfavore vpassa in secondo piano grazie alla vittoria ottenuta.”

