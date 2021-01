Coppa Italia, Atalanta-Lazio: i convocati di mister Inzaghi

Tra poche ore la Lazio scenderà in campo in casa dell’Atalanta per l’impegno di Coppa Italia, primo dei due incontri settimanali che vedrà la banda Inzaghi sfidarsi con la compagine bergamasca. Il fischio d’inizio del match è fissato per le 17.45, questi i convocati del tecnico laziale per il match del Gewiss Stadium:

PORTIERI

Alia, G. Pereira, Reina

DIFENSORI

Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu, Vavro

CENTROCAMPISTI

Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Czyz, Escalante, Fares, Lazzari, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, A. Pereira

ATTACCANTI

Correa, Immobile, Muriqi

