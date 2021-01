COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, il dg nerazzurro Marino nel pre gara: “Teniamo a questo appuntamento. Finale di Coppa Italia? Il passato è passato”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Atalanta-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, ai microfoni di RaiSport è intervenuto il ds dei bergamaschi Umberto Marino: “L’Atalanta ha sempre visto questo appuntamento come un qualcosa d’ importante, ma allo stesso tempo non possiamo distrarci sul campionato perchè la classifica è molto corta. La finale di Coppa Italia di due anni fa? Noi guardiamo avanti, il mister dice che chi si ferma scivola indietro perchè il cammino è sempre in salita. Dobbiamo essere propositivi e guardare avanti. Il passato è passato, guardiamo al prossimo obiettivo”:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: