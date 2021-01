Coppa Italia, Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

Nel pomeriggio, alle ore 17.45, la Lazio scenderà in campo in casa dell’Atalanta per il primo dei due impegni settimanali di Bergamo, quello di oggi valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Queste le probabili formazioni con cui si affronteranno le due squadre:

Atalanta (3-4-2-1) – Sportiello; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovsky, Mirancuk; Muriel.

Lazio (3-5-2) – Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa-Akpro, Fares; Pereira, Muriqi.

