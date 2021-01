COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Muriel nel pre partita: “Dobbiampo giocare una grande partita per conquistare il turno”

Nel pre gara del quarto di finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio, ai microfoni di RaiSport, è intervenuto il calciatore nerazzurro Muriel: “Siamo concentrati sul passare il turno. Ci serve una grande partita per conquistare il passaggio del turno che significherebbe moltissimo per la nostra stagione. Gomez? È difficile per quello che è stato il Papu per noi e per tutto il mondo Atalanta. Voglio ricordarlo nel migliore dei modi, lui sa che ho una stima particolare nei suoi confronti. Spero che trovi la felicità al Siviglia e possa fare molto bene come sa fare”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: