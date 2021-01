Coppa Italia | Atalanta-Lazio, Acerbi nel pre partita: “Dobbiamo correre almeno quanto l’Atalanta. Vogliamo passare il turno”

Nel pre gara del quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Francesco Acerbi: “Bisogna correre come loro o anche di più, è una squadra aggressiva con molte qualità. La conosciamo da tanto tempo, ci abbiamo giocato molte volte. Se non mettiamo la loro aggressività e la stessa fame qui non vinci. Cercheremo di metterli in difficoltà perchè vogliamo passare il turno in gara secca. Giocando ogni tre giorni, più aumenta il ritmo e più contro le squadre che hanno un grande ritmo si fa meno fatica. Oggi è una partita in cui serve mantenere alto il ritmo per novantacinque minuti. Sappiamo di dover essere forti mentalmente, cercare di correre tutti ed essere squadra per vincere questa partita”.

