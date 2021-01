Coppa Italia, Juventus batte Spal: affronterà l’Inter in semifinale

Termina anche l’altro quarto di finale di Coppa Italia dopo quello tra Atalanta e Lazio delle 17:45. All’Allianz Stadium la Juventus batte la Spal per 4-0 e approda in semifinale del torneo in cui affronterà l’Inter, vincente ieri sera contro il Milan. Al 16′ la sblocca Alvaro Morata su calcio di rigore, concesso grazie al Var dopo il contatto falloso tra Vicari e Rabiot inizialmente ravvisato dall’arbitro come simulazione del centrocampista bianconero. Al 33′ raddoppia Frabotta che su assist di Kulusevski non lascia scampo all’ex Lazio Berisha. Al 78′ proprio lo svedese realizza il gol del 3-0. Chiude i conti Federico Chiesa al 94′ con il quarto gol bianconero.

