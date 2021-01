Il Tempo | Atalanta-Lazio, primo atto

Due partite in cinque giorni, aspettando la ripartenza della Champions League: questa è una settimana delicata che vedrà Lazio ed Atalanta impegnate in un doppio incontro (uno di Coppa Italia ed uno di campionato) a distanza ravvicinata. Mister Inzaghi sfida Gasperini per un posto in semifinale, domenica poi si replicherà nel confronto di Serie A. Come evidenzia Il Tempo, sarà un duello senza esclusioni di colpi: due match in pochi giorni per definire il cammino della stagione.

