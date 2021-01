Lazio, ufficiale l’arrivo di Musacchio

Una trattativa nata e conclusa in pochissime ore tra la Lazio e il Milan per Matteo Musacchio. L’argentino è il rinforzo scelto da Inzaghi per sostituire l’infortunato Luiz Felipe in una seconda parte di stagione di stagione che si promette intensa. Dopo l’arrivo ieri sera a Roma e le visite mediche svolte questa mattina, la Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto il trasferimento: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pablo Musacchio dall’A.C. Milan”.

