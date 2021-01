L’ex ds del Milan Mirabelli su Musacchio: “Tare ha colto un’occasione, è un grande giocatore”

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del nuovo acquisto della Lazio Musacchio. Queste le sue parole: “Era il capitano del Villareal quando l’ho portato al Milan, Mateo è un ragazzo splendido. Bisogna complimentarsi con Tare che ha colto una grande occasione. Prendere questi giocatori che sono fuori dal Radar non è da tutti, vedrete che farà molto bene e potrà essere un’ottima soluzione per Inzaghi. Secondo me sarà una grandissima sorpresa, è un uomo spogliatoio ed è grandissimo giocatore. Ci metto la faccia nel dirlo. Tare è uno dei migliori ds che ci sono in Europa e lo sta dimostrando anno dopo anno. La Lazio è in buone mani.”

