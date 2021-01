Ibrahimovic: “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti giocatori, alcuni migliori di altri”

La lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ha tenuto banco più della partita stessa (che ha visto vincere l’Inter per 2-1 grazie ad un calcio di punizione di Eriksen al 96°). Lo svedese, infatti, ha detto al belga: “Torna a fare i tuoi riti voodoo, piccolo asino“, riferendosi ai tempi dell’addio al Manchester United, quando, pare, Lukaku sia andato via dal club a seguito di un rito voodoo a cui aveva partecipato sua madre. Ibrahimovic è quindi stato tacciato di razzismo, in quanto il voodoo è una religione del Congo, paese di nascita proprio della madre di Lukaku. Nel pomeriggio di oggi, quindi, l’atto (per ora) finale della vicenda: l’attaccante rossonero, con un post su Twitter ha scritto: “In ZLATAN’s world there is no place for RACISM. We are all the same race – we are all equal !! We are all PLAYERS some better then others”, ovvero “Nel mondo di ZLATAN, non c’è posto per il RAZZISMO. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali! Siamo tutti giocatori, alcuni migliori degli altri“.

