Lukaku-Ibrahimovic: “Torna ai tuoi riti voodoo”. Cosa si sono detti e dove nasce il riferimento | VIDEO

Lo scontro tra giganti si trasforma nella peggiore rissa da bar. Il derby tra Ibrahimovic e Lukaku, non è fatto solo di gol, ma diventa un match tra animi caldissimi alla fine del primo tempo. Sulla trequarti rossonera, Romagnoli entra male sull’interista, l’arbitro Valeri fischia, al centravanti non basta e se la prende con il difensore. Sembra finita lì, si scatena l’inferno. Arriva in zona Ibrahimovic che va subito verso Lukaku, i due sono stati compagni per un po’ al Manchester United: non correva buon sangue. Si affrontano come galli, testa a testa.

A innescare la scintilla è la provocazione in inglese di Ibra: «Go to your voodoo shit, you little donkey». Che suona così: «Torna alle tue c… voodoo, piccolo asino». Una frase offensiva, riferita alle origini congolesi di Adolphine, madre del centravanti interista, ma soprattutto a quando Lukaku era all’Everton e non firmò il rinnovo. Raccontò il proprietario dei Toffees, Farhad Moshiri: «Ci chiamò dall’Africa, dove stava compiendo un pellegrinaggio, dicendo che in seguito a un rito voodoo una voce gli aveva detto di firmare per il Chelsea».



Lukaku a quel punto perde la testa e risponde per le rime, sempre in inglese. «Fuck you and your wife» e qui non c’è bisogno di traduzione. La lite prosegue tra insulti vari e non basta l’ammonizione di Valeri a entrambi per placare gli animi. Lukaku si imbestialisce, Ibra rincara la dose: «Torna a fare le tue c… voodoo. Vai, vai dalla mamma». Il belga risponde con gli insulti più classici. L’arbitro fatica e chiude il primo tempo con un minuto d’anticipo nella speranza di sedare gli animi. Non basta. Lukaku va a cercare Ibrahimovic, entrano tutte le panchine in campo, li dividono. Lukaku lo va a cercare e grida: «You want to speak about my mother?». «Vuoi parlare di mia madre?». I due si vomitano addosso insulti e una serie di «ti aspetto dopo». E invece un dopo non c’è. Ibra al 13’ della ripresa rimedia il secondo giallo e viene espulso. Nel dopopartita chiede scusa ai suoi compagni per averli lasciati soli ma sottolinea che nelle frasi rivolte all’interista non c’era niente di razzista. Lukaku, che era in diffida e salterà l’andata della semifinale di Coppa Italia, si vendica segnando il pareggio su rigore. Un gol per uno. Una brutta sceneggiata per tutti. www.corriere.it

