MOVIOLA – Gara difficile per Pairetto, che però amministra bene. Dubbi sul recupero

Termina la sfida di Bergamo, Lazio eliminata e passa l’Atalanta che termina la gara in 10 uomini. Gara piena di gol e difficile da gestire per Pairetto. Parte bene il fischietto piemontese che cerca di abbassare la foga delle due squadre con qualche cartellino giallo a pochi minuti di distanza. Gara che viene condotta bene per tutto il primo tempo, le insidie si nascondono nella seconda frazione. Pairetto però gestisce bene le due occasioni più rilevanti. Al 53′ Lazzari lanciato verso la porta viene steso al limite dell’area di rigore, pochi dubbi per l’arbitro che estrae il cartellino rosso per Palomino. Interpretazione corretta: rosso per D.O.G.S.O. “denying (a goal or) an obvious goal-scoring opportunity”. Dopo dieci minuti ancora un intervento di Pairetto: Hoedt travolge Zapata in area di rigore e il fischietto di Torino non ha dubbi ad assegnare il penalty. Scomposto l’intervento del difensore biancoceleste che arpiona Zapata e lo butta giù. Attende conferme dal VAR sulla posizione dell’attaccante neroazzurro, ma nulla da dire corretto il rigore. Qualche dubbio sorge invece sui minuti di recupero. Ben 8 le sostituzioni avvenute nei secondi 45 minuti, con anche un check del VAR e solo 4 minuti di recupero. Sicuramente pochi per la Lazio che avrebbe voluto qualcosa in più per cercare di recuperare la gara. Nel complesso prova sufficiente di Pairetto, che sbaglia davvero poco.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: