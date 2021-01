PAGELLE – Muriqi svetta e Acerbi fa lo slalom gigante. Disastro Hoedt, male i cambi

Reina 7 – Prende tre gol, ne sventa altrettanti tra cui un calcio di rigore di Zapata. Ipnotizza il colombiano dal dischetto tenendo a galla la qualificazione ma i compagni non ne approfittano.

Patric 5,5 – Soffre Malinovski e Miranchuk, prende un giallo per un fallo inutile in mezzo al campo. Non aveva brillato ma rispetto ai suoi colleghi non fa danni.

Dal 46′ Parolo 5 – Giocare da difensore non rende un difensore. Perennemente sorpreso da Zapata che lo punta tutte le volte, drammatico palla al piede.

Hoedt 4 – Due gol sul groppone e un rigore regalato all’Atalanta. Quando ci si crede più forti della realtà delle cose: Muriel, Romero e Zapata lo ridicolizzano.

Dal 71′ Immobile SV

Acerbi 7 – Recupera palla, punta e salta la difesa nerazzurra e batte Gollini. Un’ala aggiunta per un’ora, poi torna in mezzo alla difesa e perde la sua verve.

Marusic 6 – Duello in parità con Gosens, bravo a lasciare campo alle sfuriate di Acerbi. Poco preciso sui cross.

Akpa Akpro 5 – Tanta corsa e altrettanta confusione. La sua energia può essere utile a gara in corso, dall’inizio va sempre in difficoltà. Poi quando gli arriva il pallone fra i piedi i dolori aumentano.

Escalante 6 – Cattivo e ordinato come al solito. Fa girare il pallone in maniera scolastica ma almeno non lo perde, un paio di calcioni non li risparmia e non fa mai male.

Dal 62′ Correa 5 – Doveva accendere la luce, non fa praticamente nulla.

Milinkovic 6,5 – Si carica la squadra sulle spalle, grida alla carica e prova qualche giocata. Inzaghi lo chiama in area ma lui giustamente non lo ascolta visto che i palloni tanto non arrivavano.

Fares 5,5 – Un cartellino giallo regalato da Pairetto che gli costa il cambio. Nulla di eccezionale

Dal 46′ Lazzari 5 – Supera il diretto avversario solo in occasione dell’espulsione di Palomino, da quel momento in poi dovrebbe essere un escalation e invece si spegne completamente. Cross buttati senza logica e palloni persi.

Pereira 6,5 – Con la palla fra i piedi dà la sensazione che può essere sempre pericoloso anche quando poi finisce per perderla. Paga le scelte di Inzaghi al momento della sostituzione.

Dall’81 Lulic SV

Muriqi 7 – Prima il peccato e poi la redenzione. Troppo mollo nello spazzare il pallone nella propria area quanto rapace in quella avversaria nel volare in cielo e insaccare all’angolino. Sta crescendo e iniziando a convincere.

All. Inzaghi 5 – L’Atalanta trova la vittoria grazie agli errori di Hoedt, ma la Lazio esce per colpe sue questa sera. Confusionario con i cambi che anzichè migliorare la squadra finiscono per ingolfarla.

