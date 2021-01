PAIDEIA | Musacchio in clinica per le visite mediche: l’arrivo del giocatore – FOTO&VIDEO

Ieri il suo arrivo a Roma, oggi la consueta visita medica di rito in Paideia: Mateo Musacchio questa mattina si è recato in clinica per i test, in modo da poter essere quanto prima unito alla rosa biancoceleste. Ecco foto e video dell’arrivo del del difensore ex Milan:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

