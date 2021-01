PRIMAVERA1 | Inizia il cammino in Youth League: la Lazio pesca il Borussia Mönchengladbach

Mentre inizia il sorteggio del percorso campioni, l’ urna di Nyon regala il Borussia Mönchengladbach alla Lazio Primavera che il 2 o 3 marzo ospiterà i tedeschi al Fersini nell’esordio di Youth League. La banda Menichini avrà tempo per prepara l’incrocio, ora testa al match di sabato contro la Juventus per rialzare la testa in campionato dopo il k.o. alla ripresa subito con il Milan.

12.23- FINALMENTE È IL MOMENTO DELLA LAZIO. INIZIA L’ESTRAZIONE DEL GRUPPO 4.

LIVERPOOL- MARSIGLIA

DINAMO KIEV- BARCELLONA

LOKOMOTIV MOSCA – Ferencváros

LAZIO- BORUSSIA MONCHENGLADBACH

12.20- Si passa ora al gruppo 3 dove è presente la Juventus.

Zenit – Stade Rennais

Juventus- Borussia Dortmund

Midtjylland – Atletico Madrid

Chelsea – Salisburgo

12.15- È la volta del gruppo 2, quello dell’Atalanta.

Ajax – Krasnodar

Manchester United – Real Madrid

İstanbul Başakşehir – Club Brugge

Atalanta- Rb Lipsia

12.12- Al termine di una breve intervista si inizia con il gruppo 1, dove figura tra le altre l’Inter.

Olimpiakos- Manchester City

Inter- Bayern Monaco

Siviglia- Paris Saint Germain

Shakhtar Donetsk- Porto

12.10– Viene accolto l’ex difensore nerazzurro Maxwell che si occuperà in prima persone delle operazioni di sorteggio.

12.05– Prima dell’inizio del sortegio vengono spiegati i criteri del sorteggio che come anticipato verrà diviso in due percorsi. Per quanto riguarda il singolo incrocio la prima squadra sorteggiata giocherà in casa.

12.00- Prende il via la cerimonia a Nyon con la presentazione del torneo e viene trasmesso un video sui momenti più importnati delle precedenti edizioni.

Il cammino della Lazio in Youth League sta per prendere il via con il sorteggio di Nyon che segnerà l’esordio dei ragazzi di Menichini nella massima competizione continentale. In una stagione atipica, varia anche il format della competizione che prenderà il via il prossimo 2-3 marzo con i trentaduesimi di finale ad eliminazione diretta e si concluderà al Colovray Stadium di Nyon il prossimo 20 maggio. Le 64 partecipanti verranno suddivise in due percorsi: nel primo si trovano le formazioni giovanili delle 32 partecipanti alla UEFA Champions League, mentre nel secondo trovano posto le trentadue formazioni giovanili più in alto nel ranking la cui prima squadra non disputa la Champions League. Sino agli ottavi di finale, ognuno dei due percorsi procederà in maniera autonomo con le squadre dei due gruppi che potranno sfidarsi solamente dagli ottavi di finale in poi. Infine, le trentadue squadre di ogni percorso vengono a loro volta suddivise in quattro giorni da otto squadre all’interno del quale viene effettuato il primo sorteggio, il quale prenderà il via alle ore 12.oo e potrà essere seguito live dal sito UEFA.

Le possibili avversarie della Lazio:

GRUPPO 4

Borussia Mönchengladbach (GER)

Barcelona (ESP)

Liverpool (ENG)

Lazio (ITA)

Marseille (FRA)

Lokomotiv Moskva (RUS)

Dynamo Kyiv (UKR)

Ferencváros (HUN)

