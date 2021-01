PRIMAVERA1 | Menichini commenta il sorteggio di Youth League: “Analizzeremo i punti forti e deboli del Borussia Mönchengladbach per fare una bella figura”

A margine del sorteggio di Youth League, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il tecnico della primavera Leonardo Menichini: “Sfideremo il Borussia Monchengladbach in una sfida ad eliminazione diretta in Germania. Ci prepareremo, analizzando al meglio i punti di forza e quelli deboli dei nostri avversari. Ci prepareremo al meglio per provare a fare una bella figura. giocare in casa o in trasferta cambia poco, specialmente per l’assenza di pubblico. Fuori casa ci esprimiamo meglio ma questo significa che possa rappresentare un vantaggio”.

