QUARTI COPPA ITALIA | ATALANTA-LAZIO 2-2 (7′ Djimsiti, 17′ Muriqi, 35′ Acerbi, 37′ Malinovskyi)

🇮🇹 QUARTI #CoppaItalia | ⚽ #AtalantaLazio | 🗓️ 27/01/2021 | ⌚ 17:45 | 🏟 Gewiss Stadium | 📍 #Bergamo | 📺 #RaiDue | ⚖️ #Pairetto | 🌦️ 3°

PARTITI! Inizia il secondo Quarto di finale della Coppa Italia. Calcio d’inizio affidato ai padroni di casa, è iniziata Atalanta-Lazio!

6′ – Primi minuti di studio tra le due squadre. L’Atalanta avanza e conquista il primo calcio d’angolo della partita.

7′ – Atalanta in vantaggio! Dal calcio d’angolo il pallone termina sui piedi di Palomino che tenta il tiro al volo ma Pepe Reina respinge; il pallone, rimasto nell’arietta piccola, finisce sui piedi di Djimsiti che, vincendo un rimpallo, insacca per il vantaggio nerazzurro!

10′ – Padroni di casa ancora pericolosi, questa volta con Muriel: la conclusione, da dentro l’area, viene bloccata da Pepe Reina.

11′ – Giallo Atalanta! La prima ammonizione della partita è per Romero, difensore nerazzurro, che interrompe la ripartenza della Lazio con una brutta entrata ai danni di Pereira.

14′ – Lazio che si fa vedere in attacco con i due esterni: Fares trova Marusic al limite dell’area, il montenegrino tenta la conclusione che però non trova lo specchio della porta e termina fuori.

16′ – Seconda ammonizione Atalanta! Malinoskyi sbaglia lo stop e rifila un pestone ad Escalante. Pairetto sanziona il giocatore nerazzurro.

17′ – PAREGGIO DELLA LAZIOOO!!! Cross in area dalla sinistra di Francesco Acerbi a trovare Vedat Muriqi: l’attaccante kosovaro stacca di testa ed insacca alle spalle di Gollini. Torna in parità il risultato, 1-1!

21′ – PRIMO GIALLO LAZIO! Patric cerca di intervenire sul pallone, ma in ritardo travolge Malinovskyi e viene ammonito.

22′ – AMMONIZIONE LAZIO! Nell’arco di un minuto Pairetto sanziona il secondo giocatore della Lazio: Mohamed Fares.

33′ – Lazio pericolosa da calcio d’angolo con Fares: il tiro viene sporcato da un giocatore dell’Atalanta che concede il secondo angolo consecutivo ai biancocelesti.

35′ – LAZIOOO IN VANTAGGIOOO!!! Fa tutto Francesco Acerbi: recupera palla su un difensore nerazzurro, poi in percussione entra in area e, con una finta, manda a vuoto Palomino ed insacca spiazzando Gollini. La Lazio la ribalta, siamo avanti 1-2!

37′ – Pareggio Atalanta! Giocata di Muriel sulla destra che ne approfitta dello spazio lasciatogli dai difensori biancocelesti, rasoiata in area a trovare Malinovskyi che incrocia e fa 2-2!

45′ – L’arbitro Pairetto concede un minuto di recupero.

