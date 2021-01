Quella “rivalsa” dell’Atalanta per la Finale di Coppa Italia persa nel 2019

Ieri pomeriggio, in conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha risposto positivamente a chi gli chiedeva se – oggi – ci sarebbe stata un po’ di rivalsa per la finale di Coppa Italia del 2019 persa proprio contro la Lazio.

Dopo quella sconfitta, è iniziata una sorta di “rivalità” tra i biancocelesti e i nerazzurri di Bergamo, con scambi di accuse che si protrassero fino alla partita di campionato di novembre dello stesso anno (dove l’Atalanta, allo Stadio Olimpico, vinceva 0-3 ma poi fu rimontata 3-3 grazie anche a due calci di rigore). Continuò, successivamente, qualche mese dopo per la gara di ritorno, alle porte del primo lockdown causato dalla crisi epidemiologica di coronavirus. In quel caso fu sempre l’allenatore, ma anche il Presidente Percassi a polemizzare: si arrivò anche ad uno scontro verbale con il Presidente Lotito durante un Consiglio di Lega di marzo 2020, quando l’Atalanta chiedeva un anticipo del match a causa della Champions League, con un netto rifiuto da parte del patron biancoceleste. Qualche giorno prima, invero, Gasperini aveva già alimentato il fuoco della polemica: “Partita con la Lazio? Se dobbiamo giocare lunedì sera possiamo farlo, poi martedì andiamo a Valencia. Tanto per noi conta di più la gara con la Lazio, in Champions se va bene ok se non ci torniamo il prossimo anno”.

Quasi un anno dopo, c’è ancora senso di rivalsa, anche se oggi, in ogni caso, non c’è in palio alcun trofeo.

