SOCIAL | Hoedt chiede scusa ai tifosi dopo la sconfitta in Coppa Italia – FOTO

Al termine della sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta, in cui Wesley Hoedt è stato indubbiamente uno dei protagonisti in negativo nella Lazio, sono arrivate le scuse del giocatore. Attraverso il proprio profilo Instagram infatti, l’olandese si è addossato le colpe dell’eliminazione dal torneo chiedendo scusa a tifosi e compagni.

