Atalanta-Lazio, la designazione arbitrale

Secondo round tra Atalanta e Lazio: questa volta in campo domenica 31 gennaio alle 15.00 per la 20esima giornata di Serie A. Biancocelesti in cerca di rivalsa nei confronti del club bergamasco, dopo la sconfitta subita in Coppa Italia. Questa la designazione arbitrale di Atalanta-Lazio:

Arbitro: Daniele Chiffi

Assistenti: Meli – Vivenzi

IV Uomo: Sacchi

V.A.R.: Manganello

A.V.A.R.: Peretti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: