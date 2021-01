Calciomercato | Lazio su Bruno Viana

Come riportato da Abola, la società biancoceleste sembra volersi rilanciare sul mercato con Bruno Viana, giocatore del Braga. Secondo la testata la S.S.Lazio sarebbe interessata al giocatore e la formula sarebbe quella del prestito con opzione di acquisto a termine della stagione. Il 25enne brasiliano è un over: in caso di acquisto si dovrebbero fare i calcoli anche per le liste campionato e Champions League.

