COPPA ITALIA | Bene il Napoli contro lo Spezia: raggiunta l’Atalanta in semifinale

In serata si è giocato l’ultimo quarto di finale della Tim Cup 2020-2021: a giocarsi un posto in semifinale c’erano Napoli e Spezia. Tuttavia, allo Stadio Diego Armando Maradona, non c’è stata partita: gli azzurri mettono in discesa la gara grazie a un grandissimo primo tempo, terminato 4-0, grazie alle reti di Koulibaly (5′), Lozano (20′), Politano (30′) ed Elmas (40′). Nella ripresa lo Spezia è riuscito parzialmente a tornare in partita, segnando al minuto 70′ con Gyasi, e al minuto 73′ con Acampora. Il risultato finale è quindi 4-2 per gli uomini di Gennaro Gattuso, che raggiunge l’Atalanta in semifinale.

