Diritti tv Serie A 2021-2024, si procede con le trattative private

Come riportato da ansa.it, per il triennio 2021-2024 la Lega gestirà con trattative private l’assegnazione dei diritti tv della Serie A: la governance ha aperto le buste e le offerte non sono state in linea con la richiesta iniziale. Ragion per cui, l’amministratore delegato Luigi De Siervo procederà a negoziazioni con i singoli broadcaster che hanno presentato un’offerta a partire da Dazn, che sembra aver offerto cifre superiori rispetto a Sky. I presidenti non sono al corrente delle dinamiche di offerta, la decisione resta quella di procedere con le trattative private.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: