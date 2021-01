FORMELLO | Si rivede Luis Alberto, primo allenamento per Musacchio

Dopo la mancata qualificazione di ieri, non c’è tempo da perdere. La squadra di Simone Inzaghi questa mattina alle 11.00 si è ritrovata al centro sportivo di Formello in vista del secondo scontro con l’Atalanta, questa volta domenica in campionato.

Assenti i titolari di ieri contro il club di Gasperini, oltre agli indisponibili Strakosha, Luiz Felipe, e Cataldi. Una nota positiva è sicuramente il ritorno in gruppo di Luis Alberto, dopo l’operazione d’urgenza per appendicite. Per Mateo Musacchio, invece, si è trattato del primo allenamento ufficiale con la maglia biancoceleste.

La seduta si è aperta con il riscaldamento, incentrato su mobilità articolare e andature. Subito dopo possesso palla con le sponde, con i calciatori divisi tra fratini fluo e arancioni. Durante il possesso palla, però, Stefan Radu si è verificato uno scontro con Lucas Leiva, dove ha avuto la peggio la caviglia destra del romeno. Il giocatore ha lasciato momentaneamente il campo per farsi curare dai fisioterapisti, ma è poi rientrato poco dopo, nulla di grave dunque.

E’ seguita poi partitella con gol in una sola porticina fatta con aste. Fluo vs arancioni con Luis Alberto jolly blu. A chiusura della seduta partitella finale con Luis Alberto e Musacchio che sono rimasti in gruppo fino al termine dell’allenamento.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: