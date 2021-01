Formula E: unico evento confermato nella Capitale. A rischio l’Europeo di calcio

Come riportato da roma.repubblica.it, a causa dell’attuale situazione Covid, molti eventi sportivi sono stati annullati o modificati a data da destinarsi. Ad eccezione della Formula E che torna a Roma il 10 aprile: il gran premio delle monoposto con motori elettrici è l’unica grande manifestazione sportiva confermata nella Capitale. L’assessore allo sport, politiche giovanili e grandi eventi Daniele Frongia ha dichiarato: “Una notizia che aspettavamo e siamo felici che Roma si confermi una delle poche destinazioni europee della settima stagione del Campionato Mondiale Abb Fia Formula E. Stiamo lavorando da tempo con gli organizzatori – commenta – per essere pronti a garantire tutti i possibili scenari in base all’evoluzione della pandemia. Guardiamo avanti con rinnovato ottimismo in attesa della tappa italiana che siamo certi manterrà alto l’entusiasmo di appassionati e non”. L’ufficialità del calendario è arrivata oggi dalla Fia. Il ceo di Formula E, Jamie Reigle ha affermato: “Siamo determinati a garantire un calendario all’altezza della nostra prima stagione come campionato del mondo Fia. Stiamo lavorando a stretto contatto con tutti i nostri partner tra squadre, produttori, sponsor, emittenti e città ospitanti per adattare il programma alle circostanze e garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte. Lo faremo continuando ad offrire ciò appassiona i fan della formula e: corse imprevedibili, luoghi iconici e il mix di mondo reale e virtuale, nel sostegno della nostra sfida per un futuro migliore“. I primi due appuntamenti del torneo con le macchine elettriche saranno il 26 e 27 febbraio a Diriyah, in Arabia Saudita. Poi toccherà all’Italia, a cui seguiranno le tappe a Valencia, al Principato di Monaco, a Marrakesh e una doppia corsa a Santiago del Cile il 5 e 6 giugno. Per motivi di salute la Formula Enon andrà a Parigi. Ancora da definire gli appuntamenti finali della stagione, in base all’andamento della situazione pandemica.

Tra i vari eventi che rischiano di non potersi svolgere c’è anche l’Europeo di calcio: a tal proposito il 5 marzo la Uefa deciderà se modificare l’attuale programma, che prevede la partita inaugurale all’Olimpico, o andare avanti come già stabilito prima del Covid-19.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: