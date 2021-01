Il Tempo | Flop Hoedt, troppi regali e poi le scuse

Un olandese in barca. Ma tra gli uomini del popolo che hanno saputo rubare terra al mare, ce n’è uno che è affogato portandosi dietro tutti i suoi compagni. Il Colosseo ha deciso: pollice verso per Wesley Hoedt. I suoi errori hanno condannato la Lazio, e ora si trova al centro della tempesta. Eppure le prime apparizioni della stagione non erano state valutate in maniera negativa; il ragazzo di Alkmaar sembrava maturato dal punto di vista tattico, le esperienze al Southampton, al Celta Vigo e al Royal Antwerp sembravano averlo responsabilizzato, affinando il suo senso tattico. L’arrivo in prestito di Hoedt sembrava aver parzialmente risolto le criticità difensive, almeno dal punto di vista delle alternative a disposizione di Inzaghi. Ma come un incubo, i suoi difetti sono nuovamente apparsi tutti insieme, nei novanta minuti di Coppa Italia; quello di Hoedt era stato un ritorno accolto quasi con freddezza dall’ambiente laziale che già lo aveva visto all’opera in precedenza. Alla fine, dopo un mercato non esaltante, l’allenatore aveva preferito puntare sull’incerto piuttosto che sull’ignoto: meglio un calciatore che aveva già lavorato in Italia piuttosto che un novizio che avrebbe dovuto pagare anche lo scotto dell’ambientamento iniziale. Ma a questo punto, la Lazio dovrà fare una valutazione prima di decidere il riscatto del difensore olandese che poi ieri si è scusato sui social: «Chiedo persono a tutti i tifosi laziali e ai miei compagni, è stata colpa se siamo stati eliminati: adesso posso solo lavorare». Complimenti per il carattere.

