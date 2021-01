Ronaldo al centro di nuove polemiche: in corso accertamenti dei carabinieri

Cristiano Ronaldo è di nuovo al centro di polemiche. Questa volta a causa di una gita fuori porta a Courmayeur con la sua fidanzata Georgina Rodriguez.

Come riportato da Ansa.it, alcune immagini rimbalzate ieri sui social network hanno immortalato l’attaccante della Juventus e la sua fidanzata durante una breve vacanza sulla neve tra martedì 26 e mercoledì 27, in occasione del compleanno di Georgina.

Sono però ora in corso, da parte dei carabinieri del Gruppo Aosta degli accertamenti su questa presunta trasferta. Infatti, al di fuori dei casi consentiti (come ad esempio il possesso di una seconda casa) il viaggio in Valle d’Aosta, zona arancione, non sarebbe infatti permesso dalla legge. Il calciatore avrebbe pertanto violato le norme anti covid.

