Serie A, Musacchio subito in lista. Mentre per la Champions..

L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri: Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio. L’argentino, che ha scelto il 37 come numero di maglia, lo stesso indossato ai tempi del River Plate. Definito dal ds Tare “un giocatore pronto e che porterà esperienza”, il difensore arriva in forza a Inzaghi per far fronte all’emergenza difensiva. Sostituirà infatti in rosa il posto lasciato dall’infortunato Luiz Felipe e per questo entrerà subito nella lista della Serie A. Più avanti si penserà a chi escludere quando il brasiliano si rimetterà a disposizione.

Come riporta il Corriere dello Sport, tuttavia, il discorso sarà diverso per la Lista Champions. Simone Inzaghi, infatti, non potrà più modificare la lista al termine del mercato invernale ed è quindi chiamato a una scelta delicata: rinunciare a Luiz Felipe fino alla fine della stagione, oppure tagliare fuori un altro “over 22”.

Quel che è certo è il futuro del nuovo difensore ex Milan: contratto fino al 30 giugno, con opzione in favore della Lazio per altri due anni a 1,1 milioni netti più bonus. L’acquisto è arrivato a titolo definitivo, con il Milan che ha liberato gratuitamente l’argentino.

