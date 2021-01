SOCIAL | Lady Musacchio innamorata di Roma: “Felice di questa nuova avventura!” – FOTO

Con l’ufficialità di mercato giunta ieri, il calciatore Mateo Musacchio si appresta a vivere una nuova avventura a tinte biancocelesti nella Capitale. Ma non sarà il solo: al suo fianco la compagna Irene, laureata in Medicina e Chirurgia e nota influencer. Proprio Lady Musacchio, in queste ore sta rispondendo alle curiosità dei suoi followers attraverso delle instagram stories, che stanno già facendo sognare i tifosi biancocelesti. La giovane, infatti, si dichiara molto felice di iniziare questa avventura, aggiungendo di essersi innamorata di Roma 15 anni fa e di avere ora l’opportunità di scoprirne tutta la bellezza. Irene si trova ancora a Milano ma raggiungerà presto il suo compagno, ora in forza alla Lazio, e per lei si intraprenderà anche un nuovo capitolo della sua vita lavorativa.

Queste le sue stories con le risposte ai tifosi:

