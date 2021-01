SOCIAL | Milinkovic sulla sconfitta in Coppa Italia: “Siamo arrabbiati, ma tutti uniti per ripartire subito”

Le reazioni dei calciatori dopo la sconfitta in Coppa Italia, per 3-2, contro l’Atalanta, si sono fatte sentire anche sui social. Tra di questi, c’è Sergej Milinkovic-Savic, che nella giornata odierna ha commentato il match: “Arrabbiati per questa sconfitta. Tutti uniti per ripartire subito e voltare pagina. Vietato mollare! 🦅“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: