SOCIAL | Musacchio si presenta al popolo biancoceleste “Contento di essere qui” – FOTO

È ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste. Il rinforzo che la Lazio stava aspettando si chiama Mateo Musacchio, argentino proveniente dal Milan. La società biancoceleste lo ha acquistato a titolo definitivo per sei mesi con opzione di rinnovo per due anni. L’infortunio di Luiz Felipe ha fatto correre ai ripari in un reparto che versa ormai in condizioni critiche. Il neo difensore biancoceleste si è presentato al popolo laziale con un saluto sui social. Ecco le sue parole: “Si apre un nuovo capitolo, e sono davvero fiero di poterlo fare con la prima squadra della Capitale!”.



https://twitter.com/mateomusacchio5/status/1354706015464390657?s=21

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: