Andreas Karo, difensore centrale di proprietà della Lazio, rientra dal prestito alla Salernitana per andare in direzione Maritimo, in Portogallo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’affare è nella fase conclusiva, con i due club che sono già allo scambio di documenti per completare l’operazione

