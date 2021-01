UEFA, ingaggiato “Mister Coronavirus”

La UEFA ha ingaggiato Daniel Koch, ex capo del dipartimento malattie infettive presso l’UFSP, l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica della Svizzera. Koch è stato ribattezzato “Mister Coronavirus”, a causa delle sue spiegazioni su come fronteggiare la prima ondata di infezioni da Covid-19. Durante i prossimi Europei itineranti, sarà lui il consulente per le questioni sanitarie. Il dottore a riguardo ha dichiarato: “Sono ottimista. Lavorando a stretto contatto con tutti i partner coinvolti troveremo le migliori soluzioni per ospitare il torneo questa estate in modo sicuro“. Lo riporta Tuttomercatoweb.it.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: