CdS | Musacchio, la tentazione d’Inzaghi per Bergamo

Il rinforzo per sostituire l’infortunato Luiz Felipe è arrivato. Mateo Musacchio, difensore argentino di 30 anni prelevato dal Milan dove ormai era fuori dai progetti tecnici è pronto per iniziare la sua nuova esperienza nella Capitale. Dopo l’ufficialità arrivata mercoledì prima del match di Coppa Italia, Musacchio scalda i motori e tenta Inzaghi in vista del secondo match nel giro di una settimana a Bergamo. La sua ultima presenza con il Milan è stata proprio contro l’Atalanta una settimana fa, quando a mezzora dalla fine è subentrato a Kalulu ed anche per questo Inzaghi potrebbe decidere di lanciarlo fin da subito. La tentazione per il tecnico piacentino è tanta: dovrà scegliere tra lui e Patric con lo spagnolo che potrebbe comunque garantire maggiore tenuta fisica (difficile per il nuovo arrivato rimanere in campo novanta minuti) e rodaggio negli schemi difensivi biancocelesti. La preparazione in vista di domenica entra nel vivo, Inzaghi ragiona per evitare nuovi errori fatali come mercoledì sera. Lo riporta Il Corriere dello Sport

