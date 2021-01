CdS | Niente operazione per Strakosha, ma il rinnovo resta un rebus

Nessuna operazione in vista per Thomas Strakosha. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il portiere albanese salterà la trasferta di Bergamo rimanendo a riposo prima di tornare ad allenarsi la prossima settimana per provare a riprendersi il posto da titolare, perso definitivamente dopo l’ottimo derby di Reina soprattutto in fase di palleggio. Il ginocchio dell’albanese dopo qualche giorno si è sgonfiato e le paure legate al problema al tendine rotuleo di novembre si sono diradate poichè quello dell’ultimo periodo sarebbe un fastidio diverso e risolvibile con delle terapie. Se sul fronte fisico Strakosha offre risposte positive, non si può dire lo stesso sul fronte rinnovo. Seppur Tare abbia escluso l’ipotesi di una cessione volendo puntare sul ragazzo in futuro, il contratto è in scadenza nel 2022. Come riporta sempre il quotidiano romano, al momento il portiere non è stato convocato per il rinnovo con il silenzio sceso dopo le distanze ampie apparse la scorsa estate.

