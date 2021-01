CdS | Tra Gasperini e Inzaghi 2 punti e 190 milioni

Hanno iniziato la loro cavalcato quattro anni e mezzo fa incrociando per la prima volta i lori sguardi Simone Inzaghi e Gianpiero Gasperini regalando fin da subito una sfida ricca di gol (terminata 4-3 per la Lazio). Con il passare del tempo la Lazio e l’Atalanta hanno alimentato due filosofie di gioco e societarie che distano solo due punti complessivi in classifica (315 per i nerazzurri contro i 313 dei biancocelesti), ma ben 190 milioni sul mercato. Così, mentre Lotito predica equilibrio e si affida al rinnovo dei suoi top player, la Dea, grazie ad un grande lavoro di Sartori, preferisce investire e rivendere a prezzi stellari riuscendo comunque a mantenere altissimo il livello. Negli ultimi quattro anni e mezzo la Lazio ha speso 173 milioni a fronte dei 180 entrati, l’Atalanta ha ottenuto quasi 400 milioni a fronte dei 202 investiti. Un divario importante che però, come spesso accede nel calcio, solamente il campo potrà colmare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

