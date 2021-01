CONFERENZA MUSACCHIO – “Ho fame di vittoria e voglia di giocare. Bayern? Niente è impossibile”. Tare chiude al mercato

Presso la Sala Stampa del centro sportivo di Formello si è tenuta la conferenza di presentazione del neo-acquisto biancoceleste Mateo Musacchio. La Lazio ha puntato sul difensore ex Milan per rimpiazzare l’infortunato Luiz Felipe. Ha preso subiuto parola il direttore sportivo Igli Tare: “Presentiamo l’ultimo e unico acquisto di gennaio, Mateo Musacchioo è un calciatore di esperienza internazionale e conosce bene il calcio italiano. Per la nostra situazione è stato un acquisto bene pensato anche con il tecnico perche serviva un giocatore d’esperienza e pronto per la Serie A. Siamo contenti di presentarlo e gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia”.

Cosa rappresenta questo arrivo alla Lazio, e come stai fisicamente?

“Per me è una grande opportunita e sono molto felice. Sto benissimo fisicamente e arrivo in questo club con voglia e fame di giocare. E’ una grande opportunita e sono pronto a dare il massimo”.

L’ultima partita con il Milan è stata proprio contro l’Atalanta, e non è andata bene. Sei alla ricerca di una doppia rivincita? Un commento sul Bayern prossimo avversario in Champions League?

“L’Atlanta sappiamo che è una squadra forte, ogni partita è diversa e abbiamo una rivincita bellissima domenica. Stiamo lavorando per dare il massimo. In Champions sappiamo che sarà una bellisisma sfida contro una grandissima squadra, non è una missione impossibile e si gioca 11 contro 11. Mai dire mai”.

Le tue ambizioni personali e dove puo arrivare la Lazio?

“Quando il mio procuratore mi ha chiamato dicendomi che la Lazio mi voleva, non ci ho pensato tanto e ho parlato subuto con la mia famiglia. Non potevo dire di no. E’ una squadra fortissima e il campionato è duro ma possiamo fare qualcosa di bello”

Assetto tattico?

“Al Milan giocavo diversamente, capisco molto la differenza tra linea a tre o a quattro. Ma il calcio è il calcio e si deve giocare ovunque, sono altre le cose che contano come l’attitudine, la voglia e come si prepara la gara. Sono pronto per affrontare tutto”.

C’è differenza tra Lazio e Milan? Che idea ti sei fatto della squadra e del club vedendola da fuori?

“Si sa che la Lazio è fortissima e lo ha dimostrato anche per la storia che ha. Da fuori l’ho sofferta quando l’affrontavo. Sono contento di essere qua e i compagni mi hanno accolto benissimo. Sono pronto”.

