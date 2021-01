Cucchi su Musacchio: “Giocatore d’esperienza e con voglia di mettersi in gioco”

Il nuovo acquisto della Lazio, Mateo Musacchio si è presentato quest’oggi alla stampa affiancato dal ds Tare. Il giornalista Riccardo Cucchi, sul proprio account twitter, ha voluto dire la sua sul colpo di mercato concluso dalla società biancoceleste, spendendo buone parole verso il difensore ex Milan:

“A me sembra un buon acquisto, il calciatore con la giusta esperienza per rinforzare la difesa della Lazio Ha voglia di mettersi in gioco (anche nella difesa a 3) e di riscatto personale. Vedremo”

Musacchio, dalla giornata di ieri, ha preso ufficialmente parte alle sedute di allenamento a Formello e domenica contro l’Atalanta potrebbe già avere l’opportunità di esordire con la maglia della Lazio.

