FIGC, Gravina sullo scontro Ibra-Lukaku: “Brutta immagine, il Procuratore vuole vederci chiaro”

Gabriele Gravina, Presidente Federale, ha parlato dello scontro di Coppa Italia tra Ibrahimovic e Lukaku, che ha destato numerose polemiche e due giornate di squalifica. Ecco le sue parole: “Non è stata una bella immagine e va messa in discussione sotto diversi punti di vista. Sotto il profilo regolamentare il direttore di gara avrà evidenziato quanto visto in campo. Per quanto riguarda l’evolversi, la Procura acquisirà il referto del Giudice Sportivo per capire a cosa si riferisce questa squalifica. Se non dovessero emergere indicazioni a fatti specifici o a frasi, credo che su questo il Procuratore adotterà i provvedimenti più opportuni”.

TuttoMercatoWeb.com

