FORMELLO | Musacchio si candida dal primo minuto. Milinkovic gestisce le energie

Seduta d’allenamento mattutina per la Lazio, che continua a preparare la seconda sfida, in cinque giorni, contro l’Atalanta. La prima, mercoledì in Coppa Italia, è andata ai nerazzurri, nella seconda i biancocelesti dovranno rialzarsi subito dopo l’eliminazione dalla competizione. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, dopo un iniziale riscaldamento a secco, mister Inzaghi ha fatto lavorare i suoi su esercizi basati sulla trasmissione di palla, per poi passare alle prime prove tattiche. Se in porta si va verso la conferma da titolare per Pepe Reina, visto l’infortunio al ginocchio di Strakosha, negli altri reparti c’è qualche ballottaggio: in difesa, con Acerbi e Radu che vanno verso la titolarità, c’è il nuovo acquisto Musacchio che si candida per fare il suo esordio, dal primo minuto, con la maglia biancoceleste. Il ballottaggio è aperto tra l’argentino e Patric. A centrocampo, dopo aver lavorato per il secondo giorno consecutivo in gruppo, Luis Alberto spera di essere a disposizione dal primo minuto, mentre in attacco, per affiancare Ciro Immobile, c’è il dubbio sul compagno di reparto, con Joaquin Correa e Felipe Caicedo che si giocano la maglia da titolare. Gli assenti alla seduta di oggi, oltre a Strakosha, sono stati Luiz Felipe, alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia, Armini, Cataldi, Caicedo e Milinkovic. Per il serbo gestione delle energie, ma non ci dovrebbero essere dubbi sul suo impiego contro l’Atalanta. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura dove il mister, Simone Inzaghi, scioglierà i suoi dubbi sull’11 che scenderà in campo.

