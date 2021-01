GdS | Luis Alberto, recupero record e fame di gol

Il Mago sta per tornare. Nel momento più caldo della stagione Inzaghi ritrova Luis Alberto, il suo uomo più che, nel momento migliore della stagione dopo la doppietta nel derby, ha dovuto alzare bandiera bianca per un’ improvviso appendicite. Lo spagnolo, però non si è perso d’animo e fin dai primi giorni post operazione è tornato a correre prima nella piccola palestra domestica e poi a Formello in scarpe da ginnastica. Ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero dieci laziale sembra pronto a riprendere il suo posto in campo dopo ver bruciato le tappe: aveva messo nel mirino la gara di domenica dopo tre di stop, anticipando di una settimana il rientro. Ieri a Formello, dopo un inizio blando ha messo in mostra un’interessante agilità nei movimenti che fa ben sperare Inzaghi, pronto a rilanciarlo tra i titolari al Gewiss Stadium.

